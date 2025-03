Sanità: Azienda Zero, “nuova manifestazione di interesse per specializzandi che vogliono lavorare nell’emergenza-urgenza”

Prosegue il lavoro di rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza del nostro territorio ad opera dell’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria-Azienda Zero, che ha deciso di proporre nuovamente la manifestazione di interesse per il reclutamento dei medici specializzandi al fine di potenziare i servizi dei pronto soccorso degli Hub dell’Azienda ospedaliero universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, dell’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza e del Gom di Reggio Calabria.

A seguito dell’ottima risposta già ottenuta nel 2024 con un’analoga iniziativa, Azienda Zero punta, con la pubblicazione di questa nuova manifestazione di interesse, a rivolgersi ai medici iscritti ad un corso di specializzazione universitario, da impegnare, nei limiti dell’attuale previsione normativa, nei pronto soccorso nonché all’interno delle osservazioni breve intensive (O.B.I.) e delle unità operative di medicina di urgenza delle strutture ospedaliere hub della Calabria, con lo scopo di incrementarne l’offerta sanitaria sui codici di minore gravità senza interferire con il tempo destinato alla formazione universitaria e, auspicabilmente, di creare i presupposti per una loro fidelizzazione alla medicina di emergenza e urgenza.

L’iniziativa segue quella messa in campo dalla struttura commissariale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto che nei giorni scorsi, con la pubblicazione del DCA n. 51, ha approvato lo schema di collaborazione tra la Regione Calabria e la Regione Lombardia per la realizzazione di un progetto interregionale per la riorganizzazione della rete di pronto soccorso attraverso un contributo metodologico di alto livello, basato sulle buone pratiche reciproche e sullo scambio di esperienze e competenze con il personale sanitario calabrese.