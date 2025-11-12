In seguito allo sciopero del 7 Novembre che ha coinvolto il personaledel Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina (che serve i comuni di Seminara, Melicuccà ePalmi), i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro Ilaria Sorbilli eGiancarlo Palmisano, hanno formalizzato una richiesta urgente di accesso agli atti e ai documenticontabili della partecipata.“Lo sciopero su un servizio […]