San Martino di Taurianova, una tradizione che non muore: il signor Filippo Crupi, custode della memoria agricola, ogni anno riporta in vita l’antica arte della vendemmia utilizzando un mezzo d’epoca. VIDEOINTERVISTA

Nov 12, 2025 - redazione

DI GRAZIANO TOMARCHIO

Filippo Crupi
