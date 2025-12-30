San Giovanni in Fiore, Ambrogio replica a Mario Oliverio: “Getta fango per nascondere il suo fallimento politico. Noi continueremo a costruire una città in cui nessuno resti indietro”

“Mario Oliverio ha tutto il diritto di ripresentarsi al giudizio degli elettori, dopo l’1,7 per cento che ottenne alle Regionali del 2021. Dovrebbe però parlare di idee, programmi e obiettivi, non screditare ogni giorno chi l’ha battuto sul piano elettorale e politico”. È quanto dichiara Marco Ambrogio, assessore al Bilancio del Comune di San Giovanni in Fiore. “Oliverio – prosegue Ambrogio – non ha imparato affatto quella lezione e crede di poter cancellare i suoi fallimenti politici, soprattutto sulla sanità, spargendo fango a piacimento. Ormai da due anni si serve di altri per screditarci senza freni, poi si nasconde e ricompare come una vecchia talpa, mostra notevole squilibrio politico e usa strumentalmente anche delle tragedie per seminare rabbia, sospetti e pettegolezzi. Spesso, poi, Oliverio gioca su una ciclovia che sogna pure la notte, che aveva riguardato un suo congiunto e che spaccia per pista ciclabile, proiettando l’idea di un’opera fantasma solo perché, con i relativi fondi, noi abbiamo legittimamente acquistato il sito in cui si trovano i resti della prima chiesa di Gioacchino da Fiore e lui non ne è mai stato capace”. “Per me – continua Ambrogio – sarebbe molto facile replicare alle sue accuse sul piano personale, ricordando che tra i primi atti da presidente della Regione affidò un incarico a un suo fedelissimo che era già pensionato e che una sua fedelissima divenne legittimamente vicecapo di gabinetto nel Consiglio regionale, mentre la sua compagna era molto presente a palazzo ma senza alcun incarico formale”. “Oliverio – sottolinea Ambrogio – non vuole accettare che i politici si misurano dalle opere che hanno lasciato. Nei suoi oltre 30 anni al potere e con tutte le cariche prestigiose che ha ricoperto, egli non ha realizzato neppure la metà della metà della metà delle opere che abbiamo consegnato ai sangiovannesi, dallo sport all’assistenza sociale, dalle scuole ai parchi, dalle piazze ai monumenti. Oliverio prova a nascondere questa verità con una cattiveria gratuita e incessante. Finora non gli avevamo risposto, ma adesso ha passato ogni misura, addirittura accusandoci di gare viziate, ma senza denunciare in Procura”. “Ai suoi insulti ossessivi, noi rispondiamo con i fatti. Con il grande contributo dei Servizi sociali, abbiamo costruito un modello di assistenza degli anziani, delle persone con disabilità e dei ragazzi; un modello che lui non ha mai voluto neppure pensare. Abbiamo portato serenità, gioia e speranza a San Giovanni in Fiore, che lui aveva cancellato con il suo comportamento politico. Continuiamo a costruire una città di servizi, di opportunità, di bellezza e di comunità in cui nessuno resti indietro, mentre Oliverio – conclude Ambrogio – prova a far dimenticare il suo passato politico con le menzogne e la brama di rivalsa”.