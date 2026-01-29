San Giorgio Morgeto investe sui giovani: nasce il progetto parrocchiale dell’Orchestra Giovanile di Fiati

Un progetto che unisce educazione, cultura e visione del futuro prende forma nella comunità di San Giorgio Morgeto. Su iniziativa della parrocchia, guidata dal parroco don Antonio Sorrentino, prende avvio il percorso per la costituzione di un’Orchestra Giovanile di Fiati, rivolta ai bambini e ai ragazzi a partire dalla scuola primaria.

Il parroco racconta le motivazioni alla base dell’iniziativa:

«San Giorgio Morgeto possiede una storia musicale importante, che non può essere dimenticata. La musica è uno strumento educativo straordinario: forma la persona, insegna l’impegno, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra. Questo progetto nasce dal desiderio di offrire ai nostri giovani un’occasione concreta di crescita».

Il paese, che ha dato i natali al grande musicista Francesco Florimo, rischia oggi di vedere affievolirsi una tradizione secolare. «Le nuove generazioni – sottolinea don Sorrentino – sono spesso attratte da interessi passeggeri. La musica, invece, educa alla bellezza, alla profondità e alla responsabilità. È un investimento sul futuro della comunità».

Il parroco tiene a chiarire che non si tratta della creazione di una banda musicale. «L’obiettivo non è quantitativo ma qualitativo. Vogliamo puntare in alto, costruire un’orchestra giovanile seria, con un percorso formativo strutturato e docenti qualificati».

Per rendere possibile il progetto, è stata raccolta la disponibilità di maestri laureati in musica, tutti profondamente legati al territorio: Michele Giovinazzo, Domenico Cacciatore, Giorgio Fazari, Domenico Sorbara e Immacolata Raso. A loro si aggiunge la collaborazione del Maestro Maurizio Managó, direttore dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e della Concert Band di Melicucco, oltre al contributo di altri due sangiorgesi, grandi appassionati di musica e musicisti: Tonino Mammoliti e Ubaldo Seminara.

«La risposta che ho ricevuto – afferma don Sorrentino – è stata straordinaria. Professionisti che hanno scelto di mettersi al servizio dei bambini e dei ragazzi con competenza e passione. Questo dimostra che la comunità crede nel valore della musica come strumento educativo».

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso la Chiesa Matrice di San Giorgio Morgeto.

L’incontro è aperto a genitori, bambini e ragazzi interessati ad avvicinarsi allo studio di uno strumento a fiato.

Nel corso della serata è previsto anche un concerto dimostrativo della Junior Band di Laureana di Borrello, diretta dai Maestri Giovinazzo e Managó. Saranno inoltre fornite informazioni dettagliate sul percorso formativo, sugli strumenti musicali e sulle modalità di partecipazione; per chi lo desidera sarà possibile avviare le prime iscrizioni.

Un progetto che guarda lontano e che affida alla musica il compito di educare, unire e costruire il futuro della comunità, nota dopo nota.