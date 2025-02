San Giorgio Morgeto, da tre anni operativa la “Porta d’accesso del Parco Nazionale dell’Aspromonte

Un esempio di come anche i piccoli territori, intrisi di beni materiali ed immateriali, riescono a far parlare di sé. Questo accade a San Giorgio Morgeto dove da tre anni è operativa la Porta d’Accesso del Parco Nazionale dell’Aspromonte gestito dalla Pro Loco Morgetia Aps quale Centro Visita dedicato all’ ”Artigianato e all’Arte del Popolo dei Morgeti”

Le Porte di Accesso dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, regolate dal “Piano di Gestione della Rete delle Strutture” dell’anno 2020, hanno l’obiettivo di promuovere il territorio dal punto di vista turistico, ricreativo, didattico; accogliere e curare il visitatore; informare ed educare alla sostenibilità ambientale; animare il territorio; definire delle proposte educative, didattiche e ricreative; gestire i punti vendita delle strutture; e predisporre attività di educazione ambientale e altre tipologie di attività didattiche rivolte alle scuole e ai gruppi. Lo stesso Piano di Gestione ha inteso investire sull’azione pratica delle pro loco operative a Gerace, Mammola e San Giorgio Morgeto, destinando alle stesse la gestione indiretta dei Centri Visita considerata anche la fortissima operatività delle stesse.

Un’intuizione, quella del Piano di Gestione che, a San Giorgio Morgeto, ha sortito un effetto positivo tanto da fare del Centro del Centro Visita un sito di notevole pregio turistico e culturale dell’intero comprensorio mediante l’opera di promozione della Pro Loco Morgetia Aps. Ed ecco che in tre anni di gestione, il Centro Visita ha accolto oltre 7000 studenti di ogni ordine e grado degli Istituti Calabresi e di fuori Regione, ha ospitato numerosi eventi culturali con rinomati artisti nazionali ed internazionali e cultori di arte come Vittorio Sgarbi, è stato punto di corsi artigianali di arte e cucito, di musica e pittura ed è stato il motore dell’attività di promozione delle tematiche ambientali attraverso azioni di sensibilizzazione come le “Giornate Ecologiche delle Pro Loco” volte a ripulire aree montane da rifiuti individuate dai Carabinieri Forestali, ha visto la visita di S.E. Monsignor Giuseppe Alberti Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi che, come prima uscita ufficiale del Suo insediamento, ha voluto far visita proprio alla Porta d’Accesso intesa quale legame al territorio.

Momenti importanti che rimangono nella memoria dei Cittadini Sangiorgesi orgogliosi di ospitare, nel proprio borgo, l’unica Struttura Pubblica che ha favorito anche un sostegno importante alla fragile economia circolare.

La Pro Loco Morgetia intende rinnovare un sentito ringraziamento alla Struttura dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per aver creduto e messo in atto una giusta politica di sostegno alla Comunità sangiorgese e, con molta fermezza, si impegna a rinforzare una collaborazione necessaria per la continuità del progetto sostenuta dalla vicinanza dei Cittadini.

Il Presidente della Pro Loco Morgetia APS

Giuseppina Ierace