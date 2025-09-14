San Floro dà il benvenuto al nuovo anno scolastico: un impegno concreto e un messaggio di auguri

In un gesto di sostegno e vicinanza alla comunità scolastica, l’amministrazione comunale di San Floro saluta l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 con un duplice intervento finanziario e un messaggio di auguri rivolto a studenti, famiglie e personale.Nelle scorse settimane, la Giunta Comunale ha approvato due delibere fondamentali a supporto degli alunni con disabilità del plesso scolastico “G. Sabatini di Borgia”.

Il primo stanziamento è arrivato il 3 settembre 2025, con l’approvazione di una delibera che destina un “Fondo Regionale per il Piano Scuola” di €1.951,87 all’Istituto Comprensivo Statale di Borgia. L’intera somma è stata specificamente indirizzata all’assistenza specialistica per gli alunni disabili certificati, una decisione presa all’unanimità dalla Giunta.

A soli cinque giorni di distanza, l’8 settembre 2025, la Giunta ha risposto a una richiesta dell’Istituto scolastico concedendo un ulteriore contributo straordinario di €5.000,00. La richiesta era motivata dalla necessità di finanziare due Operatori Socio Sanitari (OSS) e due educatori per la Scuola Primaria e dell’Infanzia. Anche questa delibera è stata approvata con voto unanime.

Questo impegno è stato frutto di un dialogo costante e proficuo tra l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica, in particolare con la Dirigente Scolastica prof.ssa Marialuisa Lagani e le referenti per l’inclusione, le docenti Maria Angela Viscomi e Anna Tolone. Il vicesindaco Rotundo, in particolare, ha seguito da vicino l’iter, mantenendo un contatto diretto con i docenti per assicurarsi che le richieste della scuola venissero comprese e soddisfatte tempestivamente. “Il confronto è stato fondamentale,” ha dichiarato il vicesindaco, “Abbiamo lavorato insieme per dare risposte concrete alle esigenze degli studenti più fragili, e vedere l’impegno tradotto in un atto ufficiale è una grande soddisfazione. Ringrazio la Dirigente Scolastica prof.ssa Lagani e le docenti Viscomi e Tolone per la loro collaborazione e la loro dedizione.”

Gli auguri del Sindaco e del Vicesindaco

A nome dell’intera Amministrazione, il Sindaco Bruno Meta ha rivolto un augurio speciale a tutti i protagonisti del mondo scolastico di San Floro. “A tutti gli studenti, che tornano a riempire le aule di entusiasmo e curiosità, auguriamo un anno ricco di scoperte, amicizie e successi. Rivolgiamo un pensiero particolare a insegnanti, dirigenti e personale, il cui impegno e dedizione sono la linfa vitale della nostra comunità educativa. La nostra Amministrazione sarà sempre al vostro fianco per affrontare le sfide e valorizzare ogni opportunità”.

Il Vicesindaco Saverio Rotundo ha sottolineato la rilevanza delle azioni intraprese, definendole una chiara espressione della volontà politica. “Garantire un’assistenza specialistica adeguata è fondamentale per permettere a ogni studente di esercitare pienamente il proprio diritto allo studio e di integrarsi al meglio nella vita scolastica,” ha dichiarato il Vicesindaco. “I contributi approvati rappresentano un passo concreto in questa direzione, dimostrando la nostra determinazione a sostenere la scuola e le famiglie. Con l’inizio di questo nuovo anno, auguro un sereno e proficuo percorso a tutti i docenti, al personale e agli studenti.”