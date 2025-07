San Fili, Presentate “Le notti delle Magare” 2025

La “Sala degli Stemmi” del Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato la conferenza stampa di presentazione de ’Le Notti delle Magare’, evento storicizzato e riconosciuto dalla Regione Calabria, nato nel 2009 con l’obiettivo di tutelare, promuovere e tramandare la cultura popolare, l’identità e le tradizioni del borgo. Si tratta di un festival promosso dal Comune di San Fili. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese. L’iniziativa, giunta alla XVI edizione, si svolgerà nell’antico borgo sanfilese dal 31 luglio al 3 agosto prossimi. La kermesse

rientra nell’ambito del Festival ‘San Fili TerraMagarae, unprogetto culturale, quest’ultimo, che proseguirà fino a dicembre, restituendo al borgo la sua vocazione più profonda: essere luogo dell’incontro, della narrazione e della bellezza condivisa.

“Le Notti delle Magare – ha spiegato in conferenza stampa la sindaca di San Fili, Linda Cribari, “rappresenta un’esperienza immersiva tra riti, suoni, spettacoli e saperi antichi, capace di coniugare tradizione e innovazione, spiritualità e performance contemporanee. Quattro serate magiche dedicate al mondo delle Magare – le donne sapienti della cultura popolare – tra spettacoli artistici, musica, danza, fuoco, artigianato, mostre e percorsi esperienziali. ‘

Andrea Preite, dell’azienda da “Malva”, ha messo in luce le attività laboratoriali sulle erbe officinali che si effettueranno durante ‘Le notti delle magare’.

Marco Barbuscio, dell’Asd Maraton Cosenza, ha spiegato le azioni del Magara trail.

Nel corso della conferenza stampa coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, è stato esplicitato il programma dettagliato de ’Le Notti delle Magare’ 2025.

Il 31 luglio, il ritorno delle Magare, si darà il via con il convegno “Non c’è filo d’erba senza la sua radice”, un momento di approfondimento sulle erbe, le tradizioni e le figure femminili che animano la storia di San Fili. A seguire, la performance artistica “Magaria – Il ritorno delle Magare” animerà Piazza San Giovanni con un racconto evocativo e rituale. il 1° agosto Musica e folklore in strada | Dalle ore 20 il Corso XX Settembre si accenderà con le marching band I Giganti di Varapodio e Takabum Street Band. La serata proseguirà con concerti live in tre diverse piazze del borgo: The Horny Brothers, Light Chili e Martin Craig & The Black City ft Elisa Brown. Il 2 agosto Danza, fuoco e spettacoli diffusi, una serata ricchissima: danza del ventre, danza aerea, marionette e il “Cerchio Sonoro” animeranno il corso principale, mentre il Balletto di Calabria, Elanhi Dance, Emmea Show Academy, Scarpette Rosse, Dancing Club e Pablito Stellato y Su Mezcla Latina si esibiranno contemporaneamente in tre piazze con uno spettacolo corale di grande impatto. Il 3 agosto il gran finale con Briga. L’ultima notte è dedicata al fuoco, alla musica e alla celebrazione. Fireshow, Arianna Luci, Magara Trail e i concerti di Palco, Walking Trees e DJ Set Nunzio Fusaro accompagneranno il pubblico fino al gran finale con l’attesissimo live di Briga, alle ore 23 in Piazza San Giovanni. Si tratta di un festival esperienziale. Durante tutte le giornate sarà possibile partecipare a: consultazioni e consigli olistici delle Magare; mostre d’arte e installazioni; spazio bimbi “La piazza delle meraviglie” con Le Sorelle Mastrosimone; piccola fiera dell’artigianato artistico delle Magare; Osservatorio astronomico; fiera dei saperi rurali ed enogastronomia; tour guidato “Sentieri di arte e fede ”Identità, memoria futuro”- Le Notti delle Magare 2025 sono molto più di un evento culturale: sono un rituale collettivo che mette al centro la forza del femminile, la conoscenza popolare, il legame tra comunità e territorio. Un’occasione unica per vivere San Fili attraverso i suoi simboli più profondi e attuali. (Fonte: Comune di San Fili / Comunicazione: Studio di Sociologia e comunicazione Dott. Antonio Iapichino).