San Calogero: arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata del 7 febbraio, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di San Calogero, supportati dalle Unità Cinofile e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato un 34enne del posto, incensurato.

Il predetto, i cui movimenti erano stati monitorati da giorni, è stato sottoposto alla perquisizione della sua abitazione e di quella di alcuni parenti ove i militari hanno rinvenuto complessivamente 170 grammi di marijuana, parte dei quali già divisa in dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nascosti in alcuni mobili e anche in un sottotetto.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nella costante azione di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri nel Vibonese, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo.