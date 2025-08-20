Salvini “Avere dubbi su obbligo vaccini non è antiscientifico”

MILANO (ITALPRESS) – Chiederete le dimissioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo il caso Nitag? “No. Lo dico io da ministro. E’ come se io avessi nominato una commissione da me firmata e dopo tre giorni mi fossi autoazzerato la commissione da me scelta, avrei un problema in casa, evidentemente, quando si parla di salute”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, parlando con i giornalisti.

“Poi leggevo oggi un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno – ha proseguito -. Non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale, che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei, non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”, ha concluso.

