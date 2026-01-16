Sacerdote in Calabria colpito da una donna che irrompe durante la messa e picchia il parroco

Un pomeriggio di fede si è trasformato in un momento di profondo sgomento per la comunità di Borgia.

Poco prima dell’inizio della messa vespertina delle ore 18, la parrocchia di San Giovanni Battista è stata teatro di un episodio di violenza che ha visto come vittima il parroco, don Roberto Celia.

L’aggressione si è consumata sotto gli occhi dei numerosi fedeli che avevano già preso posto tra i banchi in attesa della celebrazione eucaristica. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, una donna avrebbe fatto irruzione nell’edificio sacro attirando l’attenzione dei presenti con urla e frasi sconnesse rivolte direttamente al sacerdote, che ha assunto la guida della comunità parrocchiale solo da pochi mesi.

La situazione è precipitata rapidamente quando la donna è riuscita a raggiungere la sagrestia prima che chiunque potesse intervenire. All’interno dei locali parrocchiali la donna avrebbe dato in escandescenze, passando dalle ingiurie verbali ai fatti. Don Roberto Celia è stato raggiunto da un colpo al volto che ha causato anche la rottura dei suoi occhiali.

Il clima di serenità che precede solitamente la liturgia è stato bruscamente interrotto dalle grida provenienti dalla sagrestia, lasciando i membri dei gruppi parrocchiali e i fedeli in uno stato di totale sconcerto. “Non potevamo credere a quello che stava succedendo proprio in un luogo di pace come questo”, ha riferito uno dei presenti ancora visibilmente scosso dall’accaduto. (fonte gazzetta del sud)

Dopo l’aggressione, i presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma e avviare gli accertamenti necessari sull’accaduto. La comunità si stringe ora attorno a don Roberto, mentre restano da chiarire le motivazioni che hanno spinto la donna a un gesto di tale violenza gratuita all’interno della casa di Dio.