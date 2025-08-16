SACCOMANNO, PROCLAMATO GOVERNATORE ELETTO ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2102





Durante il Congresso del Distretto 2102 del Rotary International, tenutosi a Tropea, Giacomo Francesco SACCOMANNO è stato proclamato, dalla Governatrice Maria Pia PORCINO, GDE per l’anno 2026/27. Dinnanzi a tutte le Autorità Rotariane ed ai soci dei 52 Club esistenti sul territorio, la Governatrice in carica ha proceduto ad ufficializzare la posizione del nuovo Governatore, che, nel ringraziare tutti ed in particolare chi l’ha preceduto, che ha dato una forte presenza rotariana sul territorio, e chi sarà alla guida per l’anno rotariano 2025/26, Dino DE MARCO, che, certamente, saprà innovare ulteriormente nel percorso rotariano, ha salutato tutti gli istanti ed ha precisato che per essere credibili bisogna essere prima di tutto affidabili, e, quindi, ha ribadito che il suo anno sarà basato sulla meritocrazia, sulla formazione e sull’impegno incondizionato. Dovrà essere -ha ribadito SACCOMANNO- un anno di estrema concretezza e di sostegno delle esigenze reali delle comunità, con valorizzazione delle risorse esistenti e con una programmazione strategica che la Calabria non ha mai avuto. Tutto ciò, con la massima partecipazione e condivisione dei presidenti, dei soci e dei Club che dovranno, tutti, essere protagonisti di una nuova stagione che possa lasciare il segno reale delle attività concrete che il Distretto vorrà mettere in atto. Un Rotary aperto e che sappia accogliere le istanze del territorio e sappia dare riscontri e speranze per una Calabria migliore.