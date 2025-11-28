Sabato 29 novembre Open Day dell’Istituto Superiore “Renda” di Polistena

Una giornata dedicata all’ascolto e all’accoglienza da parte degli studenti, personale Docente, personale tecnico e della stessa dirigente Dottoressa Emanuela Cannistrà.
Una grande occasione per conoscere l’offerta formativa per quanto riguarda i servizi che la Scuola offre ai ragazzi e al territorio. In particolare dalle ore 9.00 alle ore 14.00 verranno illustrate ai visitatori della Scuola, sita in via Vescovo Morabito l’offerta legata ai servizi commerciali, enogastronomici cucina, Pasticceria, sala-bar, accoglienza turistica attraverso anche corsi quadriennali.
Saranno in visita guidata gli studenti di Taurianova oltre a tutte le famiglie e i ragazzi dei Paesi della Piana, che potranno assistere a prove di laboratorio ma anche a spettacoli organizzati dagli studenti del Renda.