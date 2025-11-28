Sabato 29 novembre Open Day dell’Istituto Superiore “Renda” di Polistena

“Il 2026 sarà l’anno di inizio dei lavori di ricostruzione dell’ Auditorium ‘Nicola Calipari’, cuore pulsante di Palazzo ‘Campanella’ e imponente struttura da sempre percepita come riferimento istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria e dell’intera regione, a servizio delle attività sociali dell’intera collettività calabrese. Chetra i miei primi atti da Presidente del Consiglio regionale […]