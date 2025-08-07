Approdo Calabria

S.A.I.: Sistema di Accoglienza Internazionale. Anche il Comune di Oppido Mamertina partnership con quello di San Giorgio Morgeto

Ago 07, 2025 - redazione

Anche il Comune di Oppido Mamertina aderisce al S.A.I., in partnership con il Comune di San Giorgio Morgeto in un progetto che verrà spiegato in una Conferenza stampa, domani 8 agosto alle ore 18.00 presso la Corte di Palazzo Grillo.
È importante la presenza delle categorie maggiormente rappresentative della società civile, oltre che delle Istituzioni, delle Associazioni e delle Forze dell’Ordine.

