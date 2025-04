Rubano alcolici e usano violenza per assicurarsi la fuga: arrestati due stranieri

Nella serata di ieri 16 aprile 2025, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, nell’area urbana di Corigliano Scalo hanno arrestato due Nordafricani, entrambi 29enni, gravemente indiziati del reato di «rapina impropria».

Prima di proseguire con la ricostruzione dei fatti appare opportuno precisare che la notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti degli indagati – ancora da doversi ritenere assoggettati alla presunzione di innocenza attesa l’attuale fase del procedimento, le cui responsabilità penali potranno essere acclarate solo attraverso una sentenza divenuta irrevocabile, ndr.

I fatti oggetto della presente ricostruzione sono avveni poco prima della chiusura serale di un noto supermercato attivo, appunto, nello Scalo di Corigliano. Nella circostanza i due stranieri, entrambi originari del Marocco e senza fissa dimora, hanno prelevato dagli scaffali del punto vendita alcune bottiglie di alcolici e le hanno riposte in uno zaino, convinti che attraverso questo espediente sarebbero potuti riuscire a eludere il pagamento per il relativo acquisto. Un movimento che non è passato inosservato al responsabile del punto vendita che, senza alcuna perplessità, ha dapprima chiesto conto del comportamento dei due giovani e poi ha tentato di precludergli la via di fuga quando ha realizzato che i due avevano maturato il proposito di attuare un’azione di forza pur di assicurarsi la merce nascosta qualche istante prima. I due stranieri, vistisi ormai scoperti, con l’intento di allontanarsi quanto prima, hanno aggredito il dipendente dell’esercizio commerciale e, per vincere la sua resistenza, lo hanno gettato a terra. La contestuale richiesta di intervento, abbinata a una minuziosa descrizione dei protagonisti della vicenda, ha permesso ai militari delle pattuglie della radiomobile intervenute di rintracciare poco distante i due stranieri, che sono stati trovati ancora con le bottiglie nascoste nello zaino. Sulla scorta di una valutazione complessiva degli elementi riscontrati in ordine ai fatti accaduti è stato ipotizzato che gli stranieri abbiano commesso quella che tecnicamente viene definita una “rapina impropria” e, per questa ragione, sono stati arrestati nella flagranza di questo reato. Entrambi i protagonisti della vicenda sono poi stati associati presso il carcere di Castrovillari, dove rimarranno a disposizione dei Magistrati della Procura di Castrovillari.