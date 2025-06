Rotary un Convegno Interclub di grande successo al Salone “Le Cisterne di Gioia Tauro

Il Rotary Club Gioia Tauro, in collaborazione con i Rotary Club Nicotera Medma, Polistena e Palmi, ieri ha organizzato presso il Salone ‘Le Cisterne” a Gioia Tauro un convegno interclub di grande successo sul tema “L’amicizia da Socrate ad oggi”. L’evento si è svolto nella città di Gioia Tauro, alla presenza dei rappresentanti dei quattro club rotariani e di numerosi cittadini.

Il convegno è iniziato con l’inno alle bandiere, seguito dai saluti istituzionali affidati al Past-presidente del club gioiese Domenico Infantino.

A seguire gli interventi dei rispettivi Presidenti dei club: Vincenzo Barca del Rotary Club Gioia Tauro, Gianfranco Saccomanno del Rotary Club Nicotera Medma, Giuseppe Gatto del Rotary Club Polistena e Diego Ricciardi del Rotary Club Palmi. Hanno anche preso la parola il Past District Governor Franco Petrolo e il Sindaco della città di Gioia Tauro, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa e hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni rotariane.

Il momento culminante del convegno è stato l’intervento del Decano Past Governor Vito Rosano, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema “L’amicizia da Socrate ad oggi”. Il Prof. Rosano ha approfondito il concetto di amicizia nella filosofia antica e moderna, sottolineando la sua importanza nella vita quotidiana e nella società. La sua esposizione è stata accolta con grande interesse e apprezzamento dal pubblico.

Lo svolgimento del convegno è stato allietato dalle esibizioni dei musicisti dell’Associazione Musica Insieme di Gioia Tauro. Le violiniste Alice Romeo e Chiara Maiolo e il violista Dario Monaco hanno eseguito brani musicali di grande bellezza, creando un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Al termine del convegno, il Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Vincenzo Barca, ha consegnato una cornice ricordo al Prof. Vito Rosano, come segno di apprezzamento per la sua lectio magistralis. Inoltre, il Sindaco Simona Scarcella ha consegnato degli attestati ai giovani musicisti dell’Associazione Musica Insieme, riconoscendo il loro contributo alla riuscita dell’evento.

Il convegno interclub “L’amicizia da Socrate ad oggi” è stato un grande successo, grazie alla collaborazione tra i quattro club rotariani e alla partecipazione attiva e numerosa del pubblico. L’evento ha dimostrato l’importanza della condivisione di valori e conoscenze tra le organizzazioni rotariane e ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’amicizia nella nostra vita.