Rotary Club, minori e criminalità: a Palmi il confronto su prevenzione e riscatto

La sanità calabrese affronta una fase critica: mancano medici, strutture adeguate e percorsi formativi stabili. La conseguenza è chiara: i giovani professionisti scelgono altre regioni e la Calabria perde talento prezioso. Per invertire questa tendenza, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria ha avanzato alla Regione Calabria una proposta dettagliata […]