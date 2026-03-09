Rotary Club, minori e criminalità: a Palmi il confronto su prevenzione e riscatto
Mar 09, 2026 - redazione
Il Rotary Club promuove un incontro con magistrati, giornalisti e associazioni per discutere delle difficoltà dei giovani nei contesti criminali e delle prospettive di recupero.
Si terrà martedì 10 marzo alle ore 18:30, presso l’Hotel Stella Maris di Palmi, l’incontro–dibattito dal titolo “Il mondo minorile: la speranza di un mondo migliore”, promosso dal Rotary Club di Palmi e dedicato alle problematiche dei giovani minorenni inseriti in contesti criminali e alle possibili prospettive di recupero e riscatto.
L’iniziativa intende favorire un momento di confronto tra istituzioni, magistratura, mondo dell’informazione e associazionismo su un tema di grande rilevanza sociale, con particolare attenzione ai percorsi di prevenzione, educazione e reinserimento dei minori coinvolti in dinamiche criminali.
Dopo i saluti della presidente del Rotary Club di Palmi, Leda Badolati, interverranno Bruna Siviglia, presidente dell’Associazione Biesse; Cristina Cortese, giornalista della Gazzetta del Sud; Letterio De Domenico, sostituto procuratore del Tribunale di Palmi; Sebastiano Finocchiaro, giudice del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.
A moderare l’incontro sarà il giornalista Antonio Spina, delegato alla Comunicazione del Rotary Club di Palmi.