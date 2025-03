Rotary Club Gioia Tauro, kermesse “Forme e Colori” con il tema “Pace e Libertà”

Nell’ambito della Kermesse Forme e Colori a Sala Fallara organizzata dal Rotary Club Gioia Tauro, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del comune di Gioia Tauro, quest’anno giunto alla quarta edizione ispirata al tema “Pace e Libertà” e dedicata a Pablo Picasso qualche giorno fa si è tenuto l’incontro con la Settima Arte a cura del Presidente del Rotary gioiese l’Avv. Vincenzo Barca. Numerosi i partecipanti all’incontro-dibattito che ha visto tra i suoi protagonisti l’attore Alessio Praticò, il regista sceneggiatore Emiliano Chillico, il tutto con gli intermezzi musicali e canori del piccolo, ma già grande Michele Bruzzese. È stato proiettato il cortometraggio del regista Emiliano Chillico “Odio per Odio” e si è dibattuto sul tema pace e libertà e di come la cinematografia possa essere mezzo e strumento di divulgazione di un messaggio di pace oltre ogni confine.

Il Presidente Vincenzo Barca soddisfatto dell’ottima riuscita dell’evento ha voluto evidenziare come la Kermesse espositiva, che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 25 Rotary Club del Distretto 2102 con la sapiente guida del Governatore Distrettuale, la Dott.ssa Maria Pia Porcino, ha coinvolto 57 artisti ed ha visto l’esposizione di 285 creazioni artistiche nell’ambito tessile, orafo, fotografico, arte pittorica con 130 quadri e numerose sculture con il coinvolgimento dei ragazzi del Liceo Artistico N.Pizi di Palmi, risulta ulterioremente interessante proprio per aver creato all’interno della mostra questo format di incontri tematici di spessore che rendono la manifestazione unica nel suo genere.

Tutto ciò grazie alla sinergia con le istituzioni e con una squadra vincente formata dai soci e dai componenti il Direttivo del Rotary gioiese con il sapiente e professionale contributo del Direttore Artistico, il Ragioniere Totò Castellano ed il Presidente del Comitato Artistico l’Arch. Carmelo Raco.

Nell’occasione inoltre hanno partecipato il Sindaco della città di Gioia Tauro l’Avv Simona Scarcella, il Vicesindaco Antonio Parrello e il Consigliere Comunale Luciano Mangione. Il Sindaco Avv. Simona Scarcella dopo i saluti istituzionali ha introdotto il tema del convegno partecipando al dibattito. Inoltre ha voluto complimentarsi pubblicamente con il Rotary Club di Gioia Tauro per le belle iniziative realizzate ed in particolare, nella fattispecie, per la manifestazione e per il contributo notevole che il Rotary sta dando non solo alla comunità gioiese ma a tutto il territorio del comprensorio con il coinvolgimento di tantissimi artisti locali che espongono le loro creazioni all’interno di Sala Fallara.