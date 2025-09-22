Rotary Club Gioia Tauro conclusa l’iniziativa solidale “Zaino Sospeso” per i ragazzi del territorio

Il Rotary Club di Gioia Tauro ha dato il via a una nuova iniziativa solidale a sostegno delle famiglie del territorio. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta la consegna del materiale scolastico raccolto grazie al progetto promosso dal Club “ Zaino Sospeso” con l’obiettivo di garantire a tutti i bambini e i ragazzi la possibilità di affrontare l’anno scolastico con gli strumenti necessari.

Quaderni, penne, matite, zaini e altri articoli didattici sono stati consegnati a 15 studenti nella Sala Consiliare del Comune di Gioia Tauro, alla presenza del Sindaco Avv. Simona Scarcella e dell’Assessore alla Cultura Prof.ssa Domenica Speranza.

Un gesto concreto che testimonia la vicinanza del Rotary alle esigenze della comunità, soprattutto in un momento in cui i costi legati alla scuola pesano sempre di più sul bilancio familiare.

“Crediamo fermamente che l’istruzione sia un diritto fondamentale – ha dichiarato l’Avv. Manuela Strangi Presidente del Rotary Club di Gioia Tauro – e con questa iniziativa vogliamo contribuire a rimuovere gli ostacoli che possono frenare la crescita e il futuro dei nostri ragazzi”.

La consegna del materiale è stata anche un’occasione per rafforzare il legame tra il Rotary e il territorio, sottolineando ancora una volta la missione del Club: servire al di sopra di ogni interesse personale, promuovendo progetti di valore sociale e culturale.

Con questa azione, il Rotary Club di Gioia Tauro rinnova il suo impegno a favore dei giovani e delle famiglie, confermandosi punto di riferimento per la solidarietà e lo sviluppo della comunità locale.