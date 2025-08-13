Rotary Club di Polistena: primo service del Club a sostegno dei bambini del reparto di Pediatria

Con un gesto simbolico ma ricco di significato, il Rotary Club di Polistena, guidato dal 1° luglio dal nuovo presidente Francesco Ingegnere, ha inaugurato l’anno rotariano aderendo all’iniziativa “Adotta una Pigotta” promossa dall’UNICEF.

Grazie al contributo dei soci, sono state donate le speciali bambole Pigotte ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, insieme a sorrisi che hanno illuminato la giornata. Alla consegna hanno preso parte il Presidente Ingegnere, il Segretario esecutivo Andrea Saccomanno e una delegazione del Club, accolti dal primario del reparto, Dott.ssa Mariarosa Calafiore, e dal personale sanitario.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Avv. Alessandra Tavella, Presidente del Comitato UNICEF di Reggio Calabria, con le ragazze del Servizio Civile dello stesso comitato e con l’Avv. Mario Ceravolo, Referente UNICEF di Palmi, il cui impegno ha reso possibile questo momento di vicinanza concreta ai bambini.

“Abbiamo voluto iniziare il nostro anno di attività regalando un momento di gioia a chi più ne ha bisogno. Il sorriso di un bambino è il bene più prezioso e la nostra più grande ricompensa”, ha dichiarato il Presidente Ingegnere.

Il Rotary Club di Polistena conferma così il proprio impegno nel servizio alla comunità, con particolare attenzione ai più piccoli e alle fasce più fragili della popolazione.