Rotary Club di Nicotera Medma e Polistena: Prevenzione Cardiologica: per un percorso di vita sostenibile

Importante iniziativa dei Rotary Club di Nicotera Medma e Polistena, in tema di prevenzione cardiologica, con la realizzazione di un percorso di informazione e formazione presso l’Istituto Superiore “R. Piria” di Rosarno, diretto dalla Prof. Maria Rosario Russo, e l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Jerace, di Polistena, diretto dalla Prof. Maria Tigani. Dinnanzi a tantissimi ragazzi, molto attenti e desiderosi di conoscere, si è parlato dell’importanza della prevenzione, specialmente avendo riguardo ad una dieta alimentare sana e ad una vita non sedentaria, che favoriscono un percorso di normalità, evitando la creazione di possibili conseguenze anche cardiologiche. Dopo i saluti di rito dei dirigenti scolastici e dei presidenti dei Rotary Club di Nicotera Medma, Giacomo Francesco Saccomanno, e di Polistena, Giuseppe Gatto, è stato illustrato e spiegato dal dott. Andrea Bisciglia, cardiologo clinico e interventista presso l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma, di come sia importante che si possa, sin dall’infanzia, comprendere la necessità di alimentarsi in modo sano e di come uno stile di vita improntato anche a delle attività sportive o di semplice movimento, possano, in parte, evitare il sorgere, tra l’altro, di malattie cardiologiche. Una prevenzione semplice che, però, può dare importanti risultati. Dopo una serie di illustrazioni e chiarimenti da parte del brillante relatore, vi sono stati innumerevoli interventi da parte dei ragazzi, che hanno voluto capire di come devono alimentarsi e di quale sport osservare. Dopo le risposte del cardiologo, sono anche intervenuti i soci dei club Carlo Capria, Gaetano Vaccari, Rosella Galluccio, Mimmo Nucera, Salvatore Auddino, sia con domande che con riflessioni sul tema. Infine, per i ragazzi, docenti e familiari si è proceduto anche alla verifica semplice della saturazione dell’ossigeno nel sangue, che avrebbe potuto segnalare qualche disfunzione e, quindi, percorrere, anche con tale semplice controllo, la strada rilevante della prevenzione. A seguire nel pomeriggio, in Polistena, presso il Salone delle Feste, vi è stato l’incontro pubblico, al quale hanno partecipato gli specialisti Andrea Bisciglia, Domenico Calarco, cardiologo, Antonino Alberti, chirurgo vascolare, responsabile UOS del GOM di Reggio Calabria. Dopo i saluti istituzionali, vi sono stati gli interventi degli specialisti, appunto, sulla prevenzione e sulle possibili conseguenze dannose nell’ipotesi di una alimentazione non adeguata. Interventi di altissimo spessore che hanno comprovato di come sia fondamentale che si segua un percorso di informazione, formazione e, naturalmente, adeguata prevenzione. Le conclusioni al PDG Luciano Lucania, che, nel ringraziare gli organizzatori, ha rimarcato la necessità di svolgere sempre più percorsi di prevenzione ed ha lanciato l’idea che tutti i Rotary Club della Calabria possano svolgere un’attività del genere, informando e formando, appunto, i ragazzi nelle scuole, ma maggiormente i genitori. Una due giorni che ha garantito una adeguata illustrazione del tema e che ha, certamente, contribuito ad una maggiore conoscenza del problema e della necessità di svolgere, precisamente, una alimentazione controllata ed una adeguata attività sportiva, per prevenire sia i problemi cardiologici che tutti quelli legati ad una vita non sana.