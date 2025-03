Rosarno, un’esperienza indimenticabile ad Atene: Il nostro primo step nell’accreditamento Erasmus+

Gli studenti dell’I.P.S.A.S.R. dell’Istituto d’Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno (RC), guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariarosaria Russo, avranno l’opportunità di partecipare a un’entusiasmante esperienza formativa ad Atene nell’ambito del Programma Erasmus+, segnando un passo significativo nel percorso di accreditamento della scuola.

Accompagnati dal Project Manager Erasmus+, Prof. Michele Oliva, dalla Prof.ssa di Inglese Maria Donato e dalla Responsabile di Plesso Mariarosaria Ingegnere, gli studenti Daniele Valentina, Mangiaruga M. Teresa, Macrì Manuel e Corrao Alfiere vivranno un percorso di crescita professionale e personale, caratterizzato da un ricco programma di attività che combinerà apprendimento teorico, pratica sul campo e scoperta della cultura greca.

“Partecipare al Programma Erasmus+ non significa semplicemente viaggiare, ma aprire le porte a un futuro di opportunità, crescita e consapevolezza. Questa esperienza rappresenta un ponte verso il mondo del lavoro e l’innovazione, permettendo agli studenti di ampliare i propri orizzonti, acquisire competenze tecniche avanzate e sviluppare un approccio critico e proattivo. Il confronto con altre realtà educative e produttive non solo arricchirà il loro bagaglio professionale, ma li renderà cittadini europei più consapevoli, responsabili e capaci di affrontare le sfide globali con una mentalità aperta e

innovativa”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Mariarosaria Russo.

Presso il VET BATSOLAKIS, i nostri studenti parteciperanno a un workshop sulle basi della cucina della carne e a una sessione formativa sul taglio del maiale, approfondendo le tecniche di lavorazione e preparazione delle carni, fondamentali per il settore agroalimentare. Seguiranno inoltre un seminario sull’uso dei pesticidi in agricoltura, un momento di grande rilevanza che permetterà loro di approfondire l’importanza dell’uso responsabile dei pesticidi, le normative europee vigenti e le alternative sostenibili per la salvaguardia ambientale. In aggiunta, gli studenti prenderanno parte al Workshop “Formazione/Informazione degli operatori del settore agroforestale finalizzata alla salvaguardia

ambientale”, un’opportunità di approfondimento sulle pratiche sostenibili e innovative nel settore agroforestale, essenziale per lo sviluppo di competenze ecocompatibili e responsabili.

Il programma formativo non si limiterà alle attività didattiche, ma includerà anche visite culturali di grande valore: gli studenti potranno ammirare il Museo dell’Acropoli e la collina dell’Acropoli, immergendosi nella storia e nell’arte greca.

A seguire, un tour delle principali attrazioni di Atene, tra cui lo Stadio Panathinaiko e l’Agorà. La loro esperienza si concluderà con la visita a Capo Sounio, dove sorge il celebre Tempio di Poseidone, e a Glyfada, una delle zone più affascinanti della costa ateniese.

“Queste esperienze formative internazionali sono fondamentali per gli studenti dell’Agraria. Erasmus+ rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze tecniche di alto livello, conoscere nuove metodologie e sviluppare soft skills essenziali per il futuro professionale”, ha sottolineato il Prof. Michele Oliva, Project Manager Erasmus+.

Questa esperienza rappresenterà la continuazione di un percorso di crescita per il nostro istituto, che grazie al Programma Erasmus+ continuerà a rafforzare il proprio impegno nell’internazionalizzazione della formazione agraria. Il confronto con nuove realtà e l’acquisizione di competenze innovative renderanno i nostri studenti più competitivi e preparati per le sfide del mondo del lavoro. Conclude il DS Russo “Siamo certi che il nostro cammino con Erasmus+ continuerà a portarci lontano!