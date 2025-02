Rosarno, riqualificazione ex biblioteca, firmato il contratto per realizzazione “casa della musica”

Un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività artistiche nella nostra comunità. Oggi, presso il Comune di Rosarno, è stato ufficialmente firmato il contratto con la ditta Tomeo Impianti Srl, che si occuperà dell’intervento di riqualificazione dell’ex biblioteca comunale. L’importo dei lavori affidati alla ditta ammonta a 223.296,60 euro, finanziati nell’ambito dell’Agenda Urbana. L’intero progetto prevede un finanziamento complessivo di 468.950 euro destinato alla trasformazione dell’edificio in una moderna Casa della Musica, uno spazio dedicato alla cultura, alla formazione musicale e alla condivisione artistica. Il progetto sarà seguito dall’ingegnere Antonio Roselli, incaricato come progettista e direttore dei lavori, mentre la gestione tecnico-amministrativa è affidata all’architetto Domenica Corigliano, responsabile della terza UOC – Area Tecnica 1. I lavori di riqualificazione interesseranno entrambi i piani dell’edificio e comprenderanno importanti interventi strutturali e impiantistici. Saranno effettuati interventi di drenaggio per migliorare la sicurezza e la stabilità dell’edificio, il rifacimento completo dei servizi igienici, la riqualificazione dell’involucro esterno con particolare attenzione all’efficientamento energetico, l’adeguamento e la modernizzazione dell’impianto idrico, fognario, elettrico, di riscaldamento e audio-suono, oltre alla realizzazione di una sala multimediale al piano superiore, dotata di tecnologie innovative per la diffusione del suono. Questa iniziativa rappresenta un importante investimento per la nostra comunità, promuovendo non solo il recupero di un immobile di grande valore storico, ma anche la creazione di un polo culturale e musicale innovativo, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini e le nuove generazioni. Il sindaco Pasquale Cutrì e l’Amministrazione Comunale esprimono grande soddisfazione per l’avvio di questo progetto, che rappresenta un passo concreto verso la crescita culturale e sociale della città. Fin dal suo insediamento, l’Amministrazione ha posto la cultura al primo posto, ritenendola un elemento fondamentale per lo sviluppo e la coesione della comunità.