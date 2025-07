Rosarno: primo incontro tecnico con sub commissario per i lavori di riqualificazione del decreto Caivano bis

Si è svolto a Rosarno il primo incontro tecnico, fortemente voluto dal sindaco Pasquale Cutrì, con il subcommissario Marcello Scurria, che ha comunicato l’imminente avvio dei lavori inseriti all’interno del decreto Caivano bis.

Per garantire maggiore celerità negli interventi, il progetto avrà sede operativa a Rosarno.

Gli interventi riguarderanno, tra le altre cose, la costruzione di un Centro polisportivo, la riqualificazione del Cineteatro, della Scuola di Piazza Duomo, la realizzazione dell’illuminazione del Bosco di Rosarno, la realizzazione di un’area ludica in località Rognetta e la ricostruzione degli asili in via M. Zita.

Nell’occasione il Sindaco ha richiesto ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle opere già previste in fase di progettazione, ma non accolte dal Governo, come l’Accademia delle Scienze e la piscina comunale.

Il subcommissario Scurria ha dimostrato apertura alle richieste dell’amministrazione, stimando il completamento delle opere entro il 2027.