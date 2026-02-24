Rosarno, manutenzione straordinaria della rete di smaltimento delle acque bianche: al via gli interventi dopo oltre 30 anni

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire da questa mattina, hanno preso avvio gli interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti delle acque bianche sull’intero territorio comunale.

Si tratta di un’operazione di manutenzione straordinaria di particolare rilevanza, che non veniva realizzata in maniera organica da oltre 30 anni. L’intervento è finalizzato al ripristino della piena funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con l’obiettivo di prevenire criticità idrauliche, ridurre il rischio di allagamenti e garantire maggiori condizioni di sicurezza urbana.

Le attività saranno eseguite da una ditta specializzata, che opererà progressivamente nelle diverse aree della città fino al completamento dei lavori.

Particolare attenzione sarà dedicata alle zone adiacenti agli istituti scolastici, al fine di assicurare condizioni ottimali di sicurezza e vivibilità per gli studenti, il personale scolastico e le famiglie.

«Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la manutenzione del territorio e la prevenzione delle criticità», dichiara il Sindaco, dott. Pasquale Cutrì. «Dopo oltre trent’anni si interviene in modo strutturato su un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Continuiamo a lavorare con senso di responsabilità per garantire servizi efficienti e una città più sicura e curata».

L’Amministrazione Comunale continuerà a informare la cittadinanza sull’avanzamento delle operazioni.