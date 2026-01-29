Rosarno, la risposta dell’Amministrazione Comunale alla minoranza, “Trasparenza e legalità: respinte al mittente le accuse dell’opposizione”

In relazione ai reiterati articoli di stampa riconducibili ai consiglieri Brilli e Italiano, nonché

all’interrogazione consiliare presentata dal solo consigliere Brilli sul medesimo tema, si precisa

quanto segue.

Tutte le presunte irregolarità denunciate sono state puntualmente contestate e smentite nella

risposta all’interrogazione, risultando del tutto prive di fondamento. L’intera procedura relativa alla

nomina dell’esperto senior si è svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi di legalità,

trasparenza e correttezza amministrativa.

È opportuno ricordare che il mandato agli uffici per l’individuazione di tale figura è stato conferito

dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS, organo collegiale e sovracomunale, e non da una scelta

discrezionale dell’amministrazione comunale o degli uffici stessi.

L’accanimento che da tempo il consigliere Brilli rivolge agli uffici dei servizi sociali appare andare

oltre il fisiologico esercizio del ruolo di controllo e di critica che spetta alla minoranza consiliare,

assumendo toni e modalità che risultano difficilmente comprensibili e, soprattutto, ingiustificati alla

luce dei fatti.

L’amministrazione ribadisce con fermezza la piena fiducia nell’operato degli uffici dei servizi sociali,

che lavorano quotidianamente con professionalità, competenza e senso del dovere nell’interesse

esclusivo della collettività.

Quando mancano argomenti solidi, si tenta di costruire polemiche artificiose, con il solo risultato di

indebolire la credibilità di chi le solleva. Gettare ombre per partito preso sull’operato degli uffici e

dell’amministrazione non significa svolgere il ruolo di opposizione, ma danneggiare l’immagine della

città e il lavoro di chi, ogni giorno, è impegnato a rispondere ai bisogni reali dei cittadini.