Rosarno, Italiano, “Questo è il modo di amministrare del Sindaco Cutrì, aumenta la Tari e la fa decorrere a ritroso”

Abbiamo letto la trionfale nota stampa del nostro Sindaco che annuncia un provvedimento denominato Bonus Rifiuti 2025.

Questo bonus è un’agevolazione economica introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025.

Con la detta misura si prevede una riduzione del 25% sulla tassa rifiuti (TARI) per le famiglie economicamente svantaggiate, uniformando e automatizzando le agevolazioni già esistenti a livello comunale.

Il nostro sindaco che non ha mai risposto alle tante interrogazioni da noi fatte sulle varie problematiche e che interessano i nostri cittadini trova però il tempo per una nota stampa funzionale a comunicare un provvedimento nazionale sul quale egli non ha fatto nulla e che in automatico ogni famiglia italiana si vedrà riconosciuto se manterrà determinati requisiti.

Ovviamente è un ottimo provvedimento che serve alle famiglie più disagiate.

La nostra amministrazione, di Suo, ha invece aumentato la Tari e l’aumento della stessa lo ha fatto a luglio scorso ma non contenta dell’aumento, lo ha retrodatato, facendolo partire non dal momento dell’approvazione, ma dal 1 gennaio 2025.

Questo è il modo di amministrare del Sindaco Cutrì, aumenta la tari e la fa decorrere a ritroso, e poi, fa una nota stampa per comunicare l’esistenza, di un bonus Tari, che va in automatico ma fatto dal governo nazionale.

Avv. Michele Filippo Italiano