Rosarno, il gruppo consiliare “Polaris” elogia i Vigili Urbani e la comandante Chiara Agostino

“I dati diffusi dall’Istat sono un segnale incoraggiante: nel Mezzogiorno il tasso di occupazione tra i 15-64 anni è salito al 50,1%, superando per la prima volta la soglia del 50%, e gli occupati hanno raggiunto quota 6,5 milioni, il dato più alto di sempre per l’area meridionale. Sono numeri che mostrano una tendenza positiva […]