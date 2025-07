Rosarno, il Consigliere Comunale Ferrarini scrive a Giannetta (FI) per la questione pensionamento medici di base

Egregio On.Domenico Giannetta

Presidente commissione speciale di vigilanza Consiglio Regionale della Calabria.

Egregio Onorevole, nella mia qualità di Consigliere Comunale di Rosarno mi rivolgo a Lei per investirla di una problematica che interessa molto la cittadinanza della mia città. Per il pensionamento di alcuni medici di base migliaia di miei concittadini rischiano di rimanere senza medico tra questi molti anziani e malati cronici . Mi rivolgo a Lei quale autorevole rappresentante della massima assise Regionale ed anche come medico che per lunghissimi anni ha svolto la propria attività professionale nei nosocomi della Piana che quindi conosce bene la realtà sanitaria della nostra città e di tutta la zona. Mi unisco all’ appello di altri attori istituzionali e Chiedo quindi un suo autorevole intervento sulla direzione generale dell’ ASP di Reggio Calabria affinché si accetti il prolungamento in servizio nelle forme previste della legge dei medici di Rosarno che ne hanno fatto richiesta onde evitare che migliaia di cittadini circa 5 Mila restino senza medico di base con tutte le conseguenze del Caso. Sono convinto conoscendo la sua sensibilità ed il suo impegno verso le nostre comunità che farà tutto il possibile. Cosma Ferrarini capo Gruppo Comunale Rosarno bene Comune.