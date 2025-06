Rosarno, i capigruppo della minoranza incontrano i lavoratori tirocinanti che lavorano presso l’amministrazione comunale. Ecco i particolari

Questa mattina, 09/06/2025, nella qualità di capi gruppo consiliari in seno al

Consiglio Comunale di Rosarno, abbiamo incontrato su loro richiesta i lavoratori,

conosciuti come tirocinanti, (TIS), che da tantissimi anni vengono utilizzati dal

Comune di Rosarno.

Da loro abbiamo appreso, che ad oggi, ancora Ella, nella qualità di Sindaco di

questo Comune, non ha fatto conoscere, le determinazioni del nostro comune, in

relazione, alla richiesta che la Regione Calabria ha fatto a tutti i Comuni che

utilizzano tali lavoratori ed anche al nostro Comune.

Infatti, la Regione Calabria, ha chiesto al nostro Comune, di dichiarare

espressamente, attraverso l’inserimento in apposita piattaforma regionale, la

manifestazione di interesse ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori che

fino ad ora il nostro comune ha utilizzato.

Ovviamente, la Regione Calabria, ha messo nel piatto per la stabilizzazione il suo,

con uno stanziamento che ammonta a circa 40.000 euro a lavoratore da

stabilizzare. Ricordiamo a noi stessi che i lavoratori che interessano il nostro

Comune, sono 12.

Avremmo voluto condividere con te caro Sindaco la problematica e insieme

trovare la migliore soluzione per il nostro Comune, ma ancora una volta, tu ti

confermi silente e ti sottrai al contraddittorio.

Silente con noi, rappresentanti di minoranza del popolo, e silente con i lavoratori

che ad oggi non conoscono la tua decisione.

Visto il pochissimo tempo rimasto, Ti invitiamo, a comunicare a questi lavoratori

le determinazioni del nostro Comune.

Li abbiamo visti negli anni questi lavoratori dare il loro contributo fattivo

importante e necessario. Prendiamo in prestito le parole dell’Assessore Regionale

al Lavoro della Regione Calabria, CHE SOTTOSCRIVIAMO, il quale ti scrive,

come scrive a tutti i Sindaci calabresi, chiedendoti se aderisce alla loro

stabilizzazione, ricordandoTi che, parliamo di persone: “ QUESTI LAVORATORI

CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO CON SPIRITO DI SACRIFICIO,

CONTRIBUENDO AL FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO DEI NOSTRI

COMUNI ED ALLA TENUTA DEI NOSTYRI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

E’ TEMPO DI RICONOSCERE LORO UN FUTURO STABILE, DIGNITOSO, IN

LINEA CON IL PRINCIPIO COSTITUZINALE DEL BUON ANDAMENTO

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Concludendo, ti chiediamo come capi gruppo consiliari, di adoperarti al meglio

per arrivare alla scadenza imminente del termine con una decisione positiva di

stabilizzazione per i 12 lavoratori e le 12 famiglie che ruotano intorno ai detti

lavoratori.

I capigruppo

Michele Filippo Italiano “Rosarno prima di tutto”

Cosma Ferrarini “Rosarno Bene Comune”

Michele Brilli “Polaris