Rosarno, gli assessori Pronestì e Rossi si dissociano dal gruppo ‘Obiettivo Rosarno’ perché ha tradito la vocazione iniziale a logiche di partito”

Con la presente, riteniamo doveroso comunicare ufficialmente la nostra irrevocabile dissociazione dai comportamenti del gruppo “Obiettivo Rosarno”, un contenitore nato con l’ambizione di rappresentare un’esperienza civica autentica e partecipata, ma che, purtroppo, nel corso dei mesi, ha finito per tradire quella vocazione iniziale, trasformandosi in uno strumento funzionale a logiche partitiche ben precise, in particolare a favore di Forza Italia.

Non si tratta di un gesto improvvisato, né tantomeno frutto di dissapori personali o dinamiche amministrative. La nostra scelta nasce da una profonda riflessione politica e da un’esigenza imprescindibile di coerenza verso noi stessi e verso i cittadini che rappresentiamo. Abbiamo scelto di metterci in gioco con dignità e trasparenza, senza mai nasconderci dietro simboli o alleanze opache.

Registriamo, con amarezza, come nel corso di questi mesi, tesserati o meno, abbiano progressivamente svuotato il significato originario di “Obiettivo Rosarno”, riducendolo e piegandolo a logiche di appartenenza partitica, fino a trasformarlo di fatto in un gruppo politico non riconosciuto ufficialmente all’interno del Consiglio comunale, né rappresentativo di una linea condivisa da tutti i suoi componenti.

Ci chiediamo, e lo facciamo pubblicamente, per quale motivo – nonostante la conclamata adesione politica del Sindaco, di alcuni Assessori e Consiglieri a Forza Italia – non sia mai stato costituito formalmente un gruppo consiliare riconducibile a tale partito. Perché questa reticenza? Perché continuare a mascherare sotto la veste civica un’identità politica ormai evidente?

Noi non intendiamo più essere parte di questo gioco di equilibrismi e ambiguità. Riteniamo che ogni rappresentante istituzionale abbia il dovere morale e politico di dichiarare apertamente la propria posizione, senza infingimenti o appartenenze camuffate. Il rispetto per la cittadinanza impone chiarezza e trasparenza, non tatticismi o silenzi calcolati.

Da oggi, tracciamo con fermezza una linea di distinzione. Non per spirito di rottura, ma per onestà verso chi ci ha votato e verso l’istituzione che rappresentiamo. Restiamo parte della maggioranza, confermiamo la nostra fiducia al Sindaco e nella sua azione amministrativa, ma pretendiamo un cambio di passo nella gestione politica della coalizione.

Se vogliamo che Rosarno cresca, servono più verità, più confronto e maggiore rispetto delle diverse sensibilità politiche. Non possiamo più permettere che il dibattito venga soffocato da silenzi complici o strategie definite altrove. L’Amministrazione comunale deve tornare a essere un luogo vivo, pluralista, trasparente.

Siamo e resteremo dalla parte dei cittadini, senza etichette imposte dall’alto, liberi di esprimere le nostre idee e coerenti con i nostri valori. Questo è il nostro modo di intendere la politica: con coraggio, responsabilità e verità.

Assessore Antonino Pronesti Assessore Marica Rossi