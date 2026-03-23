Romano, “Il risultato del referendum sulla giustizia è chiaro: gli italiani hanno detto No”
Mar 23, 2026 - redazione
No a una riforma che avrebbe modificato la Costituzione.
No a un intervento percepito come divisivo e poco convincente.
No a un cambiamento su un tema delicatissimo come la giustizia senza un consenso ampio e condiviso.
Questo voto ha anche un significato politico preciso.
È un segnale forte al governo: sulle riforme costituzionali non si può forzare la mano, né procedere senza costruire fiducia nel Paese.
Molti cittadini hanno bocciato una proposta ritenuta rischiosa per l’equilibrio tra i poteri e per l’indipendenza della magistratura.
Altri hanno espresso un disagio più generale verso un metodo percepito come calato dall’alto.
La Costituzione non è terreno di scontro politico.
È la casa comune degli italiani. E oggi gli italiani hanno scelto di difenderla.