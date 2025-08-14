Roccaforte del Greco: Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali

Mercoledì 13 agosto u.s. è stato inaugurato in Via Regina Margherita, n.1 di Roccaforte del Greco, nei pressi di Piazza Sgro’, “Lievito e sfizi” un esercizio di produzione e vendita di prodotti da forno, gestito dalla famiglia di Luigi Carella.

La contrada è stata inondata fin dal mattino dal profumo del pane appena sfornato che ha assunto così l’odore di casa, una casa i cui abitanti hanno potuto gustare le pagnottelle con la parmigiana e le polpette di melenzane, le bruschette al pomodoro e con capocollo e pecorino e perfino quelle dolci con nutella e panna.

La realizzazione di questa nuova realtà economica ed imprenditoriale, che si aggiunge così all’Azienda Agricola MD con relativa macelleria di Franco Donatella, al Bar – trattoria – paninoteca Dany’s break di Rosy Sergi, è stata anch’essa realizzata tramite il Fondo di Sostegno ai comuni marginali – concessione di contributi ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) del DPCM – 30 settembre 2021 per imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Roccaforte del Greco ovvero per intraprendere nuove attività economiche nel medesimo territorio.

La finalità di questi interventi è quella di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

A questi coraggiosi e determinati imprenditori vanno gli auguri più sentiti nostri e della comunità tutta per una piena riuscita dei loro progetti, di buon lavoro, per il raggiungimento di tante soddisfazioni e di un meritato successo.

Il Sindaco – Domenico PENNA