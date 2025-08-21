Roberto Occhiuto si dimette da Commissario della Sanità, ci sarebbero stati dubbi di ineleggibilità

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto si è dimesso dall’incarico di commissario della sanità calabrese e di commissario per i nuovi ospedali in Calabria. La decisione di dimettersi sarebbe legata al possibile rischio di ineleggibilità qualora fosse rimasto in carica nei 45 giorni antecedenti le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, alle quali Occhiuto si ricandida come leader del centrodestra. La guida della sanità calabrese ora è affidata ai due sub-commissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi.