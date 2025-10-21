Rizziconi, svelamento della statua restaurata della Madonna de Rosario. VIDEO

Di Graziano Tomarchio

Nella giornata di domenica 19 ottobre, la comunità di Rizziconi, nel reggino, si è riversata in Piazza Roma per assistere allo svelamento della statua restaurata della Madonna de Rosario.

Alla presenza delle alte cariche istituzionali ed ecclesiastiche, tra cui il parroco, don Nino Larocca, l’Arciconfratenita del S.s Rosario e del primo cittadino Alessandro Giovinazzo, l’evento ha visto alternarsi momenti di puro raccoglimento in preghiera, misti alla gioia dei rizziconesi che tra canto del magnificat, scampanii e fuochi d’artficio, hanno accolto l’effigie, un’antica scultura lignea risalente alla metà del XIX secolo e attribuita a Domenico De Lorenza.

Le operazioni di restauro, promosse dal precedente Priore, dott. Vincenzo Mamone, sono state affidate alla dott.ssa Mary Arrichetta, a seguito dell’autorizzazione e alta sorveglianza della Sovrintendenza dei beni culturali e paesaggistici di Reggio Calabria.

Ad inaugurare la cerimonia d’accoglienza, la recita del Santo Rosario a cui è seguita la donazione da parte della cittadina rizziconese, signora Mariella Arcui, alcune piccole statue raffiguranti San Domenico Guzman e Santa Caterina da Siena, poste ai lati del simulacro della Vergine.

A conclusione la Celebrazione Eucaristica, e un bellissimo spettacolo pirotecnico.