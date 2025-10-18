Rizziconi, la Corte EDU accoglie il ricorso proposto dall’avv. Pasquale Loiacono nell’interesse del detenuto Crea Teodoro

La Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in accoglimento del ricorso presentato dall’avv. Pasquale Loiacono, ha ritenuto all’unanimità che l’Italia ha violato l’articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) nei confronti di Crea Teodoro di Rizziconi, condannato per vari reati di criminalità organizzata e da tempo detenuto in espiazione di pena definitiva presso il carcere di Milano Opera.

L’anziano Crea, invalido, affetto da plurime patologie, successivamente al rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano della richiesta di sostituzione della massima misura carceraria con la detenzione domiciliare, ritenendo violato l’Articolo 3 della Convenzione, ha interpellato con apposito ricorso la Corte di Straburgo.

Lo scorso 09 ottobre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, esaminate tutte le argomentazioni difensive e le numerose produzioni documentali, ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Pasquale Loiacono di Rizziconi nell’interesse del Crea ed ha prima dichiarato l’ammissibilità del caso e poi statuito che la questione sollevata rispetta i criteri stabiliti dalla Convenzione Europea. Accogliendo l’articolato ricorso, contenente plurime contestazioni, la Corte ha posto dubbi sulla compatibilità dello stato di salute del Crea con la massima misura carceraria. Nella decisione si legge: <<… tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ritiene che in questo caso le Autorità hanno fallito nell’obbligo di assicurare al richiedente le cure mediche adatte alla sua patologia. Considera che le cure che il richiedente ha ottenuto hanno peggiorato inevitabilmente il livello di sofferenza relativo alla detenzione e hanno costituito un “trattamento inumano e degradante” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione”. La stessa CEDU conclude sostenendo come sussistente la violazione dell’art. 3 della Convenzione.