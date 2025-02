Riunione Assemblea delle Minoranze nella Locride 

Le minoranze della Locride si ritrovano giovedì, 20 febbraio prossimo, nella sala consiliare del comune di Roccella Jonica a partire dalle ore 17,00, per approvare lo Statuto, l’atto costitutivo e il regolamento interno. Una volta espletata la parte burocratica necessaria per la costituzione ufficiale dell’associazione, verrà discusso anche il difficile rapporto tra maggioranze o opposizioni e tra le minoranze e le altre Istituzioni come la Prefettura. Molto probabilmente verrà redatto un documento da presentare alle Istituzioni che molto spesso ignorano le ragioni delle minoranze, mortificandone il ruolo e spesso scoraggiandone l’azione stessa di controllo e segnalazione agli stessi organi istituzionali preposti. Restiamo convinti che questa iniziativa sia una svolta culturale in grado di elevare il dibattito pubblico e promuovere il ruolo delle minoranze per quello che rappresentano realmente, in un contesto dove troppo spesso sia le maggioranze che le altre Istituzioni tendono a limitarne le proprie funzioni, quando non a reprimerle, a volte in modo plateale. Nei programmi della costituenda associazione, oltre alla promozione di una nuova stagione nei rapporti tra maggioranza e opposizione, ci sono iniziative da organizzare per discutere dei problemi del territorio con relative proposte per la loro risoluzione.