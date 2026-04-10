Ritrovato l’anziano scomparso di Gioiosa Ionica dopo una notte di ricerche senza sosta, le sue condizioni di salute sono attualmente in fase di accertamento all’ospedale

Si è conclusa con un esito positivo, al termine di ore di forte apprensione, la vicenda dell’uomo anziano scomparso nella giornata di ieri a Gioiosa Ionica. La denuncia era stata presentata presso la locale Stazione dei Carabinieri da un familiare, allarmato per il mancato rientro.

L’uomo, affetto da varie patologie, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo avvistamento lo collocava mentre si dirigeva verso una zona rurale isolata, circostanza che ha reso da subito particolarmente complesse le operazioni.

Immediata e massiccia la risposta dell’Arma, che ha attivato senza esitazione il dispositivo di ricerca: le operazioni sono andate avanti ininterrottamente per tutta la notte, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Successivamente, a rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più impervie.



Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dei “Cacciatori Calabria”, che proprio pochi minuti fa hanno individuato l’uomo al termine di un’intensa e capillare attività di rastrellamento in un’area particolarmente difficile da perlustrare.

Lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” rappresenta una delle eccellenze operative dell’Arma dei Carabinieri: un reparto altamente specializzato, addestrato per operare in contesti ostili e territori impervi, capace di garantire un contributo decisivo sia nelle attività di contrasto alla criminalità che nelle delicate operazioni di ricerca di persone scomparse.

Il ritrovamento dell’uomo, giunto dopo una notte di lavoro incessante, testimonia l’efficacia e la tempestività del dispositivo messo in campo. Le sue condizioni sono attualmente in fase di accertamento.

A partire dalle ore 23:30 circa, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, con il supporto dell’Unità di Comando Locale (UCL) e personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca. Impiegato altresì il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco Calabria in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri, in particolare della Stazione di Roccella Ionica ed i Cacciatori di Calabria.

Il disperso, un uomo settantaquattrenne, è stato individuato nella mattinata odierna, intorno alle ore 07:15, dal personale vigilfuoco del nucleo SAPR, in fondo a un dirupo. Il malcapitato, ferito e impossibilitato ad alzarsi autonomamente, è stato prontamente raggiunto, immobilizzato su barella spinale e trasportato in zona sicura.

Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.