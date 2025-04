Ritrovata dai vigili del fuoco la donna di anni 74 dispersa dal 14 aprile in Calabria

Ritrovata dai vigili del fuoco la donna di anni 74 dispersa dal 14 aprile u.s.

Le ricerche attivate ieri 15 aprile seguito denuncia effettuata dal marito. Tempestivamente attivato il protocollo di ricerca persona sul posto hanno operato costantemente i vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari con supporto del mezzo UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso), nucleo Cinofili ed unità del nucleo SAPR dei vigili del fuoco Calabria.

Questa mattina, per ampliare le ricerche veniva attivato altresì il Reparto Volo dei vigili del fuoco del Comando di Salerno che giungevano sul posto con elicottero Drago VF57.

Proprio quest’ultimo, durante il sorvolo della zona di ricerca, avvistava la malcapitata. Gli elisoccorritori, raggiunta la donna ancora in vita, provvedevano ad immobilizzarla con i dispositivi sanitari in dotazione e si procedeva al recupero con barella vericellata.

Drago VF57 raggiungeva il piazzale prestabilito ed i vigili del fuoco affidavano la donna al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.