Ritrovata a Roma Marisa Molinaro in buone condizioni. L’allarme partito da Paola si risolve grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto?”
Gen 29, 2026 - redazione
Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Marisa Molinaro, la donna di Paola di cui non si avevano più notizie dal 17 gennaio 2026, dopo il suo arrivo a Roma in treno. La Polizia Locale della Capitale l’ha rintracciata e assistita nella mattinata odierna, in centro città, grazie a numerose segnalazioni giunte dagli spettatori di “Chi l’ha visto?” in seguito agli appelli lanciati dai familiari nell’ultima puntata del programma condotto da Federica Sciarelli.