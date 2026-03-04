Ritiro zonale di Quaresima dell’Ordine Francescano Secolare a Taurianova

Si è svolto a Taurianova, domenica 1° marzo 2026, presso la Chiesa di Maria Santissima Addolorata, il ritiro zonale di Quaresima promosso dalla Fraternità regionale dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) della Calabria, un momento intenso di spiritualità e fraternità che ha riunito numerosi membri dell’Ordine provenienti da diverse fraternità del territorio.

L’incontro, dal titolo “Chiamati con una vocazione santa”, ispirato alla Seconda Lettera di San Paolo a Timoteo (2Tm 1,9), ha rappresentato un’occasione di ascolto, preghiera e condivisione nel tempo liturgico della Quaresima, invitando i partecipanti a riscoprire il significato profondo della propria vocazione cristiana e francescana.

A presiedere l’incontro sono stati Antonio Ligato, ministro della fraternità di Reggio Eremo e consigliere regionale referente della zona sud, in collaborazione di Giusy Giovinezza, ministra della Fraternità Ofs di Taurianova. La catechesi è stata guidata da padre Paolo Sergi, assistente regionale dei Frati Minori Conventuali

La giornata si è articolata in diversi momenti che hanno scandito il ritiro, favorendo un percorso spirituale e comunitario. Dopo l’accoglienza iniziale, i partecipanti hanno preso parte alla catechesi di padre Paolo Sergi, che ha sviluppato la riflessione a partire dalle parole dell’apostolo Paolo: «Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base alle nostre opere ma secondo il suo progetto e la sua grazia».

Nel corso della meditazione padre Sergi ha ricordato ai presenti come la vocazione cristiana nasca sempre da un dono gratuito di Dio: «Siamo stati chiamati con una vocazione santa non per le nostre opere, ma secondo il progetto e la grazia del Signore. La vocazione nasce sempre da un dono gratuito di Dio».

Richiamando il tempo quaresimale come occasione di conversione e rinnovamento spirituale, il religioso ha invitato i partecipanti a vivere il ritiro come un momento capace di trasformare la propria vita interiore: «L’obiettivo di una giornata di ritiro è uscire trasfigurati. Come Francesco che entrava nella grotta a pregare e ne usciva trasformato, anche noi siamo chiamati a lasciarci cambiare dall’incontro con il Signore».

Nel corso della catechesi è stato sottolineato anche il valore dell’ascolto nella vita spirituale: «Prima ancora che essere una nostra azione, l’ascolto è un tratto dell’essere stesso di Dio. È Lui che per primo ascolta il nostro grido, le nostre fragilità e le nostre difficoltà».

Un passaggio significativo della riflessione ha riguardato il rapporto tra San Paolo e Timoteo, presentato come esempio di fraternità e sostegno reciproco nella fede. «Paolo e Timoteo condividono la stessa chiamata e si sostengono nelle difficoltà. È un dialogo affettuoso tra padre e figlio spirituale che ricorda a tutti noi che la vocazione si vive insieme, nella fraternità», ha spiegato padre Sergi.

Alla meditazione è seguito un tempo di adorazione silenziosa, occasione per interiorizzare quanto ascoltato e affidare al Signore la propria vita e il proprio cammino di fede.

La giornata è proseguita con il pranzo comunitario, vissuto come un autentico momento di fraternità, e con i laboratori del pomeriggio, dedicati all’approfondimento della lettera di San Paolo a Timoteo. I gruppi di lavoro hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi e condividere riflessioni, favorendo non solo lo studio del testo biblico ma anche la conoscenza reciproca tra membri provenienti da fraternità geograficamente distanti.

Nel corso dei lavori i membri delle fraternità hanno inoltre riflettuto sul significato della propria chiamata nel Terz’Ordine francescano, interrogandosi sul modo concreto di vivere oggi il Vangelo alla maniera di San Francesco nelle realtà quotidiane della famiglia, del lavoro e della società.

Richiamando infine la spiritualità francescana, padre Sergi ha ricordato come la vocazione sia sempre iniziativa di Dio, citando l’esperienza di San Francesco d’Assisi: «Francesco non parla mai di merito personale. Dice: “Il Signore mi condusse, il Signore mi rivelò”. È Dio che prende l’iniziativa e ci guida nel cammino».

Alla giornata di ritiro hanno partecipato le fraternità OFS di Anoia, Bovalino, Molochio, Palmi, Reggio Eremo, Reggio San Francesco, Reggio San Luca, Loreto, Rizziconi, Tropea e Taurianova, in un clima di autentica comunione.

Il ritiro zonale ha rappresentato così un momento significativo per rafforzare i legami tra le fraternità e per rinnovare l’impegno a vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco d’Assisi, nella consapevolezza che la vocazione francescana secolare è un dono da accogliere, custodire e testimoniare nella Chiesa e nella società.