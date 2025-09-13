Rissa tra donne a Serra San Bruno, arrestate le cinque protagoniste del litigio

Rissa tra donne a Serra San bruno. La polizia ha arrestato cinque donne protagoniste di una rissa avvenuta in una via del centro. I poliziotti, impegnati nei controlli di prevenzione, hanno notato l’episodio di violenza, scendendo subito a sedare la rissa, nata da vecchi dissidi per rapporti di vicinato. Una delle donne coinvolte ha riportato ferite, per cui si è reso necessario l’intervento di personale sanitario. Le cinque protagoniste della rissa sono state sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.