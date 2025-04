Risposta del Sindaco di Maropati a dichiarazioni dei consiglieri di minoranza, “Meno chiacchiere, più fatti. La verità su via Scipione Tritanti”

In riferimento ad alcuni articoli apparsi su testate giornalistiche online in data 8 aprile 2025, si ritiene doveroso fornire una puntuale ricostruzione dei fatti, al fine di contrastare le affermazioni strumentali e fuorvianti diffuse dai consiglieri Ferrentino e Adornato. I lavori su via Scipione Tritanti rientrano in un piano di interventi urgenti predisposto dall’Amministrazione Comunale […]