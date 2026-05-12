Rinvenute 21 cartucce occultate tra la vegetazione nel Vibonese

Nel pomeriggio del 6 maggio, a Fabrizia, in località “Le Croci”, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, nel corso di un preordinato servizio di rastrellamento delle aree rurali, hanno rinvenuto 21 cartucce calibro 30-06 occultate tra la vegetazione in un’area demaniale. Il munizionamento, abilmente nascosto tra la fitta vegetazione, è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza del materiale rinvenuto ed a individuare eventuali responsabili. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia è stata informata dalla Stazione Carabinieri di Fabrizia.