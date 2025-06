Rintracciati dalle Volanti, in meno di un’ora, un’anziana affetta da Alzheimer ed un uomo paziente psichiatrico del Gom

La Polizia di Stato con due interventi tempestivi ha rintracciato due persone che, per motivi diversi, si erano allontanati dalle proprie residenze.

Nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, la Volante dell’UPGSP ha rintracciato un’anziana donna affetta da Alzheimer che si era allontanata da casa per circa un’ora. La donna, residente in città, aveva lasciato l’abitazione nel tentativo di trovare un’amica d’infanzia di Venezia, come dai lei stessa riferito agli Agenti operanti ed il figlio ne ha prontamente segnalato l’allontanamento alle forze dell’ordine.

Grazie all’intervento tempestivo degli Agenti delle Volanti e alle ricerche sul territorio, la donna è stata individuata in buona salute e riconsegnata alle cure dei suoi familiari.

Nella stessa giornata, a meno di un’ora di distanza, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione, gli Agenti delle Volanti hanno rintracciato un uomo in pigiama e con la mascherina, che inveiva contro le persone e pronunciava frasi senza senso.

Dopo aver verificato la situazione, è stata immediatamente contattata la Sala Operativa della Questura che ha accertato che si trattava di un paziente psichiatrico, affetto da crisi epilettiche, che si era allontanato dall’ospedale reggino dove era ricoverato. L’uomo è stato prontamente soccorso e accompagnato nuovamente in struttura, dove riceverà le cure necessarie.

Entrambi gli interventi testimoniano l’attenzione e la sensibilità delle forze dell’ordine nel tutelare le persone più fragili e nel garantire la loro sicurezza.