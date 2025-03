“Rinnovamento Geracese”: “lavori di adeguamento seminario vescovile, l’atto costitutivo è stato firmato nel Consiglio Comunale del 2023”

Esprimiamo il nostro più vivo compiacimento pera ver appreso dall’albo online del Comune di Gerace che sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti “l’hub della creatività del Mediterraneo Lotto 1 Hub/Laboratorio del restauro: adeguamento funzionale locali del seminario vescovile”, fortemente voluti dal Comune di Gerace grazie ad una progettazione condivisa con Sua Eccellenza Mons. Francesco Oliva, al quale intendiamo rinnovare la nostra riconoscenza per aver voluto mettere a disposizione della nostra Città una parte dei locali della Cittadella Vescovile per la valorizzazione culturale, il restauro e la formazione di tanti giovani che vorranno investire il loro futuro nella nostra terra. Riconoscenza già espressa ufficialmente durante il Consiglio Comunale del 29 dicembre 2023, allorquando è stato siglato l’Atto attuativo del protocollo di intesa del 05/02/2022 per il recupero e l’uso di alcuni locali dell’ex Seminario Vescovile di Gerace per la presentazione di comuni azioni di rilancio e rigenerazione del Borgo Storico di Gerace tra il Comune di Gerace e la Diocesi di Locri-Gerace, necessari per dare il via alla progettazione dei lavori che, fiduciosi, partiranno a breve.