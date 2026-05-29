Rinasce il “Consultorio Familiare d’Ambito” per il territorio di Polistena

Una vera e propria rinascita per l’intero territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena. Dalla storica sede del precedente consultorio prende oggi vita il nuovo “Consultorio Familiare d’Ambito”, un presidio sociosanitario integrato pensato per offrire servizi di prossimità a sostegno delle persone, delle famiglie e della salute della comunità, dedicato alla tutela della salute della donna, della maternità, dell’infanzia e delle relazioni familiari. Un servizio moderno e integrato che punta a rafforzare il legame tra assistenza sanitaria e servizi sociali, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni.

L’accordo sottoscritto è finalizzato alla sperimentazione, nel territorio dell’Ambito di Polistena, di un servizio consultoriale sociosanitario integrato quale presidio territoriale di prossimità orientato alla promozione del benessere psico-sociale della comunità e alla presa in carico globale della persona, della coppia e del nucleo familiare.

La sperimentazione del “Consultorio Familiare d’Ambito” si fonda infatti su un modello organizzativo sociosanitario integrato, basato sulla collaborazione strutturata e continuativa tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e l’Ambito Territoriale Sociale di Polistena.

All’interno della struttura opererà un’Equipe altamente qualificata composta da ginecologo, ostetrica, psicologi e assistenti sociali, figure professionali che garantiranno un servizio completo, fondato sull’ascolto, sull’accompagnamento, sulla prevenzione e sul sostegno alle famiglie.

I cittadini potranno usufruire di servizi di consulenza, prevenzione e sostegno sanitario e sociale, percorsi dedicati alla maternità e alla genitorialità, supporto psicologico, accompagnamento alle donne e interventi finalizzati alla promozione del benessere psico-sociale della comunità.

Il Consultorio Familiare d’Ambito avrà inoltre una sede operativa anche presso il Comune di Laureana di Borrello, al fine di garantire una maggiore vicinanza ai cittadini e raggiungere in maniera capillare tutto il territorio dell’Ambito, assicurando servizi di prossimità accessibili ed efficienti per le famiglie e per le persone che necessitano di supporto sanitario e sociale.

Il Presidente dell’Ambito Territoriale Sociale, Sindaco Michele Tripodi, la Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, e la Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale, dott.ssa Antonietta Dominello, hanno lavorato in stretta sinergia e voluto fortemente questa riapertura, considerandola un passaggio fondamentale per il rafforzamento dei servizi di prossimità e per la tutela della salute dei cittadini del territorio.

Ancora una volta, il loro impegno è stato indirizzato concretamente verso i bisogni della popolazione, attraverso un’azione amministrativa e istituzionale orientata alla costruzione di servizi efficienti, accessibili e integrati. Un obiettivo importante raggiunto grazie ad una collaborazione sinergica tra istituzioni, che oggi consente di restituire alla comunità un presidio essenziale dedicato alla prevenzione, all’ascolto e all’assistenza sociosanitaria.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai Sindaci dei 13 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale, che hanno accolto con entusiasmo il risultato raggiunto, riconoscendo nella riapertura del “Consultorio Familiare d’Ambito” un importante passo avanti per tutto il territorio.

La rinascita del Consultorio assume anche un forte valore simbolico: recuperare la sede storica significa restituire al territorio un luogo di cura, vicinanza e inclusione, capace di rispondere concretamente alle esigenze della popolazione e di rafforzare la rete dei servizi territoriali.

Il nuovo “Consultorio Familiare d’Ambito” si prepara così a diventare un punto di riferimento stabile per tutto il comprensorio di Polistena, offrendo professionalità, competenza e supporto alle famiglie, in un luogo che torna ad essere simbolo di accoglienza, ascolto e vicinanza alla comunità.