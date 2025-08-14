Ricordo della figura di Mario Tornatora a cento anni dalla sua nascita

Nella certezza che “non esiste separazione definitiva finchè esiste il ricordo” (I. Allende), l’Amministrazione Comunale di Scido, avallando le richieste della famiglia che ha fortemente inteso ricordare la figura di Mario Tornatora, organizza per mercoledì 20 agosto alle ore 18:00, nella sala della Biblioteca “Paolo Greco” al Palazzo Ruffo, un incontro a ricordo dell’illustre cittadino in occasione del centenario della sua nascita avvenuta a Scido il 6 luglio del 1925.

Impegnato nella lotta contro le disuguagliaze e le ingiustizie sociali, Mario Tornatora fu un esponente di spicco del PCI e le sue vicende politiche e umane si intrecciano con la storia del Partito Comunista Italiano e con quella della Piana di Gioia Tauro, attraversata negli Anni Cinquanta da un’ondata di scioperi agrari per la ridistribuzione delle terre.

Nel corso della serata verrà proiettato il video “Finchè esiste il ricordo” dedicato a Mario Tornatora e realizzato da Maurizio Marzolla e Maria Tarzia per la Y CASSIOPEA Film.

Porgerà i saluti istituzionali il Sindaco Dr. Giuseppe Zampogna, interverranno Antonino Sprizzi, la figlia di Mario Tornatora Annamaria e la nipote Matilde Bartolo.