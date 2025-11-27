Ricettazione e detenzione di arma clandestina, arrestato un 69enne nel Vibonese

“Sui Tirocinanti Inclusione Sociale bisogna smetterla con l’imbroglio della stabilizzazione. Ai calabresi e a questi lavoratori bisogna dire la verità. Sono state stanziate delle risorse europee che hanno un termine ben preciso di tre anni. Quando queste risorse saranno terminate la responsabilità rimarrà tutta sui Comuni che hanno effettuato le assunzioni con fondi di bilancio. […]