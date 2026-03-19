Riaperta a senso unico alternato la SS18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

A seguito dell’allerta meteo arancione per l’arrivo del Ciclone “Jolina” e dopo le attività di pulizia e messa in sicurezza, Anas ha riaperto al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto tra il km 503,760 e il km 507,200, nel Comune di Bagnara Calabra (RC). La riapertura è condizionata al persistere di condizioni […]