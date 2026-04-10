Revoca commissariamento della sanità in Calabria. Il plauso del centrodestra, “promessa mantenuta”

Nesci (FdI): “Revoca commissariamento sanità, promessa mantenuta da Giorgia Meloni. Ora fase nuova per la Calabria”

“La revoca del commissariamento della sanità in Calabria è il risultato di una scelta politica chiara, coraggiosa e mantenuta fino in fondo. Giorgia Meloni aveva assunto un impegno preciso davanti ai calabresi e oggi, con determinazione e credibilità, lo ha pienamente rispettato, dimostrando cosa significa governare con serietà e visione”.

Brutto: “Revoca del commissariamento è un momento storico, ora più responsabilità”

Il Consiglio dei Ministri segna una svolta storica per la sanità calabrese, deliberando la revoca del commissariamento della sanità della Regione Calabria.

Una decisione che rappresenta un passaggio cruciale verso il ritorno alla piena autonomia gestionale del sistema sanitario regionale, dopo anni di gestione straordinaria.

A commentare il provvedimento è il presidente della Commissione Sanità e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto: “La revoca del commissariamento è un momento che possiamo definire storico per la Calabria. Dopo anni di sacrifici, riorganizzazione e impegno, portato avanti dal Presidente Roberto Occhiuto, si restituisce finalmente alla Regione la possibilità di governare direttamente il proprio sistema sanitario. È un segnale di fiducia nei confronti del lavoro svolto e delle capacità della nostra classe dirigente”.

Brutto evidenzia come il traguardo sia frutto di un percorso complesso e condiviso: “Questo risultato non arriva per caso, ma è il risultato di un lavoro sinergico tra Governo nazionale e istituzioni regionali. La collaborazione istituzionale ha dimostrato che, quando si opera con serietà e visione, è possibile raggiungere obiettivi importanti anche in contesti difficili come quello calabrese”.

In questo contesto, si sottolinea anche come sia stato mantenuto l’impegno assunto da Giorgia Meloni in campagna elettorale, alla luce dei significativi passi in avanti compiuti dal Servizio sanitario regionale.

Il presidente della Commissione Sanità guarda ora alle sfide future: “Adesso, si apre una fase nuova, che comporta responsabilità ancora maggiori. Dovremo consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini. La priorità resta quella di garantire una sanità efficiente, vicina ai territori e capace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare affinché questa nuova fase sia all’altezza delle aspettative dei calabresi. La sanità deve essere un diritto pienamente esigibile”.

La revoca del commissariamento segna dunque l’inizio di una nuova stagione per la sanità calabrese, fondata su efficienza, sicurezza delle cure, responsabilità e la costruzione dei un sistema sanitario di eccellenza.

FdI: “Svolta storica per la sanità calabrese, via al dopo commissariamento”

Un passaggio atteso da anni che segna l’inizio di una nuova fase per la sanità calabrese, finalmente fuori dalla gestione commissariale e pronta a guardare al futuro con maggiore autonomia e responsabilità.

L’assessore Giovanni Calabrese: “La revoca del commissariamento segna un momento di svolta per la sanità calabrese. È il risultato di un lavoro serio e condiviso che restituisce dignità e autonomia alla nostra Regione”.

L’assessore Antonio Montuoro: “Questo traguardo dimostra che la Calabria è pronta a gestire in piena responsabilità il proprio sistema sanitario, mettendo al centro i bisogni dei cittadini”.

La consigliera regionale Daniela Iiriti: “La fine del commissariamento è una conquista importante che apre una nuova fase, fatta di programmazione, efficienza e maggiore vicinanza ai territori”.

Per la consigliera regionale Luciana De Francesco: “Oggi celebriamo un risultato storico, ma soprattutto l’inizio di un percorso che dovrà garantire servizi sanitari più equi e di qualità per tutti”.

Per il consigliere regionale Filippo Pietropaolo: “La revoca rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto e uno stimolo a proseguire con determinazione nel miglioramento del sistema sanitario regionale”.

STOP AL COMMISSARIAMENTO SANITA’,

SUDANO (COMMISSARIO LEGA CALABRIA): «NUOVA FASE DI RESPONSABILITÀ E OPPORTUNITÀ PER IL RILANCIO»

«La fine del commissariamento della sanità in Calabria segna un passaggio atteso e significativo, che apre una nuova fase per l’intero sistema sanitario regionale».

È quanto dichiara il Commissario regionale della Lega Calabria, Valeria Sudano, dopo il via libera del Consiglio dei ministri.

«Accogliamo con favore questo risultato – prosegue Sudano – che rappresenta il frutto di un lavoro istituzionale importante, portato avanti dal Governo e dalla Regione Calabria con il presidente Roberto Occhiuto. Un percorso complesso che oggi consente alla Calabria di tornare ad avere piena titolarità nella gestione della propria sanità».

«È significativo – sottolinea Sudano – che il via libera del Consiglio dei ministri sia arrivato su proposta del ministro Roberto Calderoli, esponente della Lega, condivisa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anch’esso esponente Lega, e dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Un segnale di attenzione e di impegno concreto che testimonia il contributo determinante della Lega all’interno dell’azione di governo».

Il Commissario della Lega Calabria evidenzia il valore della nuova fase che si apre: «Adesso si crea un’opportunità concreta per rafforzare l’organizzazione sanitaria, migliorare l’accesso ai servizi e rendere sempre più efficiente la risposta ai bisogni dei cittadini. È il momento di consolidare quanto fatto e di programmare con visione e responsabilità».

«Sarà fondamentale – aggiunge il commissario Lega – lavorare in sinergia tra istituzioni, valorizzando le professionalità presenti e investendo su innovazione, digitalizzazione e medicina territoriale, così da costruire un sistema sanitario moderno e vicino alle comunità».

«La Lega Calabria – conclude Sudano – garantirà il proprio contributo costruttivo in questo percorso, con l’obiettivo di accompagnare questa transizione verso risultati concreti e duraturi. La sfida è importante, ma oggi abbiamo tutte le condizioni per affrontarla con fiducia».